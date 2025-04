Fils – Alcaraz. Prédictions du match selon les bookmakers

Premier affrontement en carrière entre Arthur Fils et Carlos Alcaraz.

Pour la première fois de leur carrière, Arthur Fils et Carlos Alcaraz vont croiser le fer sur le circuit ATP. Le théâtre de cette rencontre inédite sera le prestigieux court Rainier III de Monte-Carlo, où les deux joueurs s’affronteront ce jeudi en quarts de finale du premier Masters 1000 sur terre battue de la saison.

Au jour de cette confrontation entre la nouvelle pépite française et le prodige espagnol, les opérateurs de paris sportifs ont tranché : Carlos Alcaraz part largement favori. Les cotes parlent d’elles-mêmes avec un ratio de 1,31 pour une victoire du triple vainqueur en Grand Chelem contre 3,38 pour un succès du Français. En termes de probabilités, les bookmakers estiment à 76% les chances de victoire d’Alcaraz contre seulement 24% pour Fils.

Un match en deux manches au bénéfice d’Alcaraz

Dans le détail des scénarios envisagés, les opérateurs anticipent majoritairement une victoire en deux manches. La cote de 1,42 pour un match conclu en deux sets témoigne de cette tendance, contre 2,29 pour une rencontre qui irait jusqu’à la manche décisive. Les parieurs semblent donc penser qu’Alcaraz ne devrait pas trop s’attarder sur le court Rainier III face au 15e mondial.

L’analyse des cotes sur les scores exacts confirme la domination attendue de l’Espagnol. Le scénario le plus probable selon les bookmakers serait une victoire d’Alcaraz 6-2, 6-4 (cote à 20) ou 6-3, 6-4 (cote à 19). À l’inverse, les scores en faveur d’Arthur Fils affichent des cotes beaucoup plus élevées, le scénario le plus « probable », pour un match en deux sets, étant un 6-3, 6-3 avec une cote à 50.

La différence est encore plus flagrante lorsqu’on observe les scores très déséquilibrés : un 6-0, 6-0 en faveur d’Alcaraz est proposé à 600, tandis que le même score en faveur de Fils s’envole à 1000, signe que les bookmakers considèrent cette éventualité comme quasiment impossible.

Si les chiffres penchent clairement en faveur du numéro 3 mondial, l’incertitude inhérente à une première confrontation pourrait réserver des surprises. Arthur Fils, qui réalise un excellent début de saison, pourrait bien déjouer les pronostics face à un Alcaraz encore fragile avant le plus attendu tournoi de Roland-Garros.