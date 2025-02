Valère Germain quitte l’Australie à cause… de l’arbitrage

C’est en est déjà fini de l’aventure de Valère Germain en Australie.

Après seulement un an et demi en Australie, Valère Germain tourne la page. L’attaquant français de 34 ans a obtenu la résiliation de son contrat avec Macarthur FC, pointant du doigt la qualité de l’arbitrage dans le championnat australien, selon Reuters qui s’appuie sur un information de l’Australian Associated Press.

L’ancien marseillais, qui devrait rebondir au Japon, estime ne pas avoir été suffisamment protégé par les officiels face aux interventions adverses. Une frustration qui a culminé récemment avec une convocation devant la commission de discipline pour un geste déplacé envers un arbitre.

Frustré par l’arbitrage le club le libère

« Il est regrettable qu’un joueur de cette qualité soit frustré par l’arbitrage dans notre pays », a déclaré Gino Marra, président de Macarthur, saluant au passage le professionnalisme de son désormais ex-capitaine. Un départ qui laisse un vide pour le club de la banlieue de Sydney, Germain ayant inscrit 19 buts en 45 matches tout en jouant un rôle de mentor auprès des jeunes talents comme Jed Drew et Ariath Piol, tous deux partis vers l’Europe.

En une saison et demi Valère Germain est devenu le meilleur buteur de l’histoire du Macarthur, tel que l’indique le club sur son site officiel, avec 27 réalisations et 13 passes décisives en plus à son actif.