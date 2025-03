World Sevens Football. la nouvelle compétition qui va secouer le foot féminin

Un nouveau format à 7 pour le foot féminin.

Un nouveau format innovant arrive dans l’univers du football féminin. La World Sevens Football, partenariat inédit entre DAZN et les plus grands clubs mondiaux, s’apprête à transformer le paysage de ce sport en pleine expansion. Le géant du streaming sportif DAZN a annoncé ce vendredi un accord ambitieux pour devenir le partenaire exclusif mondial de cette compétition révolutionnaire.

Ce partenariat global couvre l’ensemble des aspects de l’événement : diffusion, production, commercialisation et marketing. La World Sevens Football se distingue par son format compact et dynamique. Sept joueuses s’affrontent sur un demi-terrain pendant deux mi-temps de 15 minutes chacune. Une formule qui promet des rencontres intenses, techniques et rythmées.

Le premier tournoi se déroulera du 21 au 23 mai 2025 à Estoril, au Portugal. Huit équipes professionnelles, réparties en deux groupes de quatre, participeront à cette première édition. Après une phase de poules, les demi-finales et la finale détermineront le premier champion de cette compétition novatrice.

Un prize money de 5 millions de dollars

L’un des éléments marquants de cette nouvelle compétition est sa dotation financière. Avec 5 millions de dollars mis en jeu pour seulement trois jours de compétition, la World Sevens Football propose l’une des rémunérations les plus attractives du football féminin actuel. Cette initiative s’inscrit dans une tendance de fond visant à professionnaliser davantage le football féminin et à réduire l’écart financier avec les compétitions masculines.

DAZN a confirmé que l’ensemble des matchs de cette première édition sera diffusé gratuitement sur sa plateforme, permettant aux fans du monde entier de découvrir cette nouvelle discipline sans barrière d’accès. Cette stratégie illustre la volonté du diffuseur de « redéfinir le modèle traditionnel de partenariat entre diffuseurs et compétitions sportives » selon les termes du communiqué officiel.

D’autres tournois sont déjà prévus avant la fin de l’année 2025, signe que les organisateurs misent sur un développement rapide de ce format. La World Sevens Football pourrait bien devenir un laboratoire d’innovation pour l’ensemble du football professionnel, féminin comme masculin.