PSG. Le PSG a plus de 350 M€ de dettes sur le mercato

Le PSG a des dettes sur le marché des transferts qui sont au double de ses créances.

Pour « rêver plus grand », le Paris Saint-Germain investit plus large. Le club de la capitale de France cherche à recruter ce qu’il se fait de meilleur dans son domaine et ces transferts ont forcément un coût élevé, que le club propriété de l’état du Qatar peut assumer, à la fois grâce à la puissance de son actionnariat et parce qu’il appartient désormais aux club de football qui génèrent les plus gros chiffres d’affaires dans le monde.

La dette du PSG sur le mercato a doublé en un an…

Rien d’inquiétant donc pour ce PSG que d’avoir des dettes, mais le chiffre de celles qui concernent le marché des transferts est néanmoins éloquent. Selon le rapport de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), le champion de France doit en effet 353,504 millions d’euros à d’autres clubs, sur des renforts de joueurs. Ce sont les restes de transferts que les clubs (celui qui cède le joueur et l’autre qui l’embauche), ont choisi d’étaler dans le temps.

… Mais les créances à l’égard du club sont également du double

Sur un an, la dette du Paris SG a doublé et augmenté de 177,754 millions d’euros en valeur. En même temps, les créances des autres clubs à l’égard du PSG ont elles aussi doublé, passant de 88,216 millions en 2023, à 177,716 millions au bilan de la saison achevée.