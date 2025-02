OL, LOSC. Les 10 recrues les plus chères au CV de Paulo Fonseca

Paulo Fonseca est de retour en Ligue 1, sur le banc de l’Olympique Lyonnais.

Paulo Fonseca est de retour aux affaires de la Ligue 1. Ce n’était pas le plan de carrière envisagé par le coach portugais, quand il a quitté libre le LOSC Lille l’été dernier, pour s’engager avec l’AC Milan. En manque de résultats, le club lombard l’a écarté et l’Olympique Lyonnais en a profité, après avoir licencié Pierre Sage dans la semaine.

Chaud baptême du feu pour Fonseca avec l’OL

Paulo Fonseca va vivre un bouillant baptême du feu ce dimanche soir, en débutant par un Olympico face à l’Olympique de Marseille, un club qui l’a justement sondé, mais que l’intéressé a choisi d’écarter. Il reste encore une poignée d’heures d’ici à ce lundi soir, pour que l’OL renforce son collectif, mais tenu à contraintes par la DNCG, il n’y aura probablement de recrues à lui proposer. Et dans le cas contraire, aucune qui ne puisse entrer dans le top 10 des ses plus chères obtenues en carrière.

Une recrue signée au LOSC dans son top 10

Car il faut un renfort minimum à 15 millions d’euros pour bouger les lignes. Un seul concerne son passage au LOSC, le reste concerne majoritairement ses deux saisons passées au service de l’AS Rome. Entrent également dans ce classement, le latéral Emerson Royal, le défenseur Strahinja Pavlović et le milieu international français, Youssouf Fofana pour plus récents, alors qu’il était à l’AC Milan.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Paulo Fonseca

1. Leonardo Spinazzola, de la Juventus à l’AS Rome (2019) = 29,5 M€

2. Gianluca Mancini, de l’Atalanta à l’AS Rome (2020) = 24,0 M€

3. Pau López, du Betis à l’AS Rome (2019) = 23,5 M€

4. Bryan Cristante, de l’Atalanta à l’AS Rome (2019) = 22,0 M€

5. Amadou Diawara, de SSC Naples à l’AS Rome (2019) = 21,0 M€

6. Youssouf Fofana, de l’AS Monaco à l’AC Milan (2024) = 20,0 M€

7. Strahinja Pavlović, du RB Salzbourg à l’AC Milan (2024) = 18,0 M€

8. Jordan Veretout, de l’AFC Fiorentina à l’AS Rome (2020) = 17,5 M€

9=. Tetê, de Grêmio au Shakhtar Donetsk (2019) = 15,0 M€

9=. Chris Smalling, de Manchester United à l’AS Rome (2020) = 15 M€

9=. Hákon Arnar Haraldsson, du FC Copenhague au LOSC Lille (2023) = 15 M€

9=. Emerson Royal, de Tottenham à l’AC Milan (2024) = 15 M€