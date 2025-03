Un nouveau sponsor chinois pour la Ligue des champions

Le groupe JD rejoint le pool des partenaires de la Ligue des champions.

La Ligue des champions s’associe au géant chinois du commerce en ligne. UC3, la nouvelle entité commerciale créée conjointement par l’UEFA et l’Association des Clubs Européens (ECA), vient de signer son premier contrat majeur avec JD.com (Jingdong), une importante plateforme d’e-commerce chinoise.

L’accord, qui s’étendra jusqu’en 2027, désigne JD comme « partenaire d’innovation en commerce électronique » de la plus prestigieuse compétition de clubs européenne. Ce partenariat comprend également la promotion d’Ochama, la filiale européenne du groupe chinois. Dans le cadre de ce rapprochement, JD lancera la boutique en ligne officielle de la Ligue des champions en Chine, permettant aux supporters asiatiques d’accéder aux produits dérivés de la compétition.

Une étape important pour JD

Guy-Laurent Epstein, co-directeur général d’UC3, a souligné par communiqué l’importance de cet accord qui « rapprochera les fans du monde entier de l’action, en leur offrant un meilleur accès aux produits exclusifs de la UEFA Champions League et en créant de nouvelles opportunités pour célébrer leur passion pour le football ».

Pour James Shao, vice-président de JD, ce partenariat représente « une étape importante dans l’expansion mondiale de JD » et offre « une plateforme idéale pour présenter la marque au public européen ». L’entreprise s’engage à proposer « un accès inégalé aux produits officiels et des expériences numériques innovantes aux supporters en Europe et en Chine ».

Cette alliance illustre l’intérêt de la Chine pour le football européen et la plus belle de ses compétitions de clubs.