L’OM lève 379 000€ de dons à son gala de charité

Les joueurs de l’OM sont venus massivement soutenir la grande soirée de gala, organisée par Treizième Homme. – @OM

L’Olympique de Marseille a tenu ce mardi 4 mars, dans les salons du prestigieux InterContinental, la cinquième édition du Dîner de Gala organisé par Treizième Homme, en collaboration avec le Fonds de dotation de Marseille.

Une soirée qui a réuni le directoire et cadres dirigeants olympiens : Shéhérazade Semsar-de Boisséson, CEO de McCourt Global, Jeff Ingram, président du conseil de surveillance et Pablo Longoria, président du club. Ils sont venus accompagnés de plusieurs joueurs de l’effectif professionnel.

Au soutien d’initiatives en cours

L’événement, animé par le commissaire-priseur Jean-Baptiste Renart et présenté par l’humoriste Mathieu Madenian, a introduit un format inédit permettant aux convives de soutenir directement les projets présentés. Parmi eux, les initiatives « Né.e sous une bonne étoile » (notamment évoqué sur Sportune) et « Capitale du Foot », défendues respectivement par deux légendes du club, Fabrizio Ravanelli et Jean-Pierre Papin.

Le résultat ? Une cagnotte de 379 000 euros qui servira à financer des actions sociales, éducatives et sportives portées par le club phocéen et son organisation Treizième Homme. Une démonstration que la passion marseillaise dépasse largement le cadre sportif.