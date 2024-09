« Né.e sous une bonne étoile », l’OM recrute… à la maternité

L’OM biberonne les nouveaux nés dès leur naissance.

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour créer des vocations et qu’à Marseille, chez beaucoup de nouveaux nés, coule déjà le bleu et blanc sang de l’OM en héritage parental, l’Olympique de Marseille, dans le cadre de son programme RSE « Treizième homme » et en partenariat avec l’Hôpital Nord de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (AP-HM), l’opération « Né.e sous une bonne étoile ».

L’OM distribue 2 000 kits aux nouveaux nés de l’AP-HM

Le 17 septembre, le président de l’OM, Pablo Longoria, accompagné de son conseiller institutionnel et sportif, Fabrizio Ravanelli, et de la directrice générale des opérations OM et de Treizième Homme, Cécilia Barontini, sont allés à la rencontre des familles pour distribuer des coffrets associés à l’équipe phocéenne.

Un total proche de 2 000 kits vont être offerts aux nouveaux nés de cette rentrée de septembre, à l’intérieur desquels les parents trouveront un body aux couleurs de l’OM numéroté et unique, plus un lange. La fabrication est locale et s’inscrit dans une démarche éco-responsable. Il nait chaque année près de 5 500 bébés entre les murs des établissements de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille. Et beaucoup d’entre eux sont biberonnés à l’Olympique de Marseille !