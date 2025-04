PSG. A combien s’élève la fortune de Nassef Sawiris co-propriétaire d’Aston Villa ?

Aston Villa a la 293e fortune mondiale en tant que co-propriétaire.

Si désormais Aston Villa nourrit de hautes ambitions nationales et continentales, le club de Birmingham le doit d’abord à son duo de propriétaire : Nassef Sawiris et Wes Edens. Selon les dernières données de Forbes, la fortune du premier s’élève actuellement à 9,4 milliards de dollars, ce qui le place au 293e rang des personnes les plus riches du monde en 2025.

Nassef Sawiris, homme d’affaires de 64 ans, issu de la famille la plus fortunée d’Égypte, a construit son empire principalement dans le secteur de la construction et des investissements stratégiques. Il dirige OCI, l’un des plus grands producteurs mondiaux d’engrais azotés, avec des usines au Texas et dans l’Iowa, société cotée à la bourse Euronext d’Amsterdam. Son portefeuille d’investissements est remarquablement diversifié dans le monde du sport.

dans l’actionnariat d’Adidas

Outre sa participation dans Aston Villa, qu’il a acquise en partenariat avec Wes Edens du groupe Fortress Investment, Sawiris détient également 5% de Madison Square Garden Sports, propriétaire des équipes NBA des Knicks et NHL des Rangers de New York. Son intérêt pour le secteur sportif se manifeste également par une participation minoritaire dans le géant allemand des équipements sportifs, Adidas.

Diplômé de l’Université de Chicago, Sawiris entretient des liens étroits avec son ancienne école, à laquelle il a promis 24 millions de dollars en 2019 pour aider les étudiants égyptiens et financer un programme de formation pour cadres. Alors que les Villans tenteront ce mardi de renverser le score de 3-1 concédé à l’aller face au PSG, cette assise financière solide symbolise les ambitions à long terme du club de Birmingham, soutenu par l’un des hommes d’affaires les plus influents du Moyen-Orient.