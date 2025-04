PSG. Jorge Mendes recrute la convoitée pépite Rodrigo Mora

Rodrigo Mora rejoint Jorge Mendes pour l’accompagner en carrière.

L’agent portugais, Jorge Mendes, a officiellement pris sous son aile l’une des pépites les plus prometteuses du football européen. La société Gestifute a confirmé ce lundi qu’elle représentera désormais Rodrigo Mora, le jeune milieu de terrain du FC Porto qui fait tourner les têtes des plus grands clubs européens, avec le PSG en première ligne des prétendants.

L’annonce a été faite via la branche Polaris Sports, filiale de Gestifute spécialisée dans la gestion des droits d’image des sportifs professionnels, bien que la collaboration entre le joueur et l’agence était déjà effective depuis quelque temps.

L’Europe et le PSG s’intéressent à Rodrigo Mora

Jorge Mendes, considéré comme l’un sinon l’agent le plus influent du monde du football, travaille actuellement sur deux fronts pour son protégé : d’une part, la négociation d’une prolongation de contrat de cinq ans avec Porto, en étroite collaboration avec la famille du joueur, et d’autre part, la gestion des sollicitations croissantes des grands clubs européens.

Auteur de performances remarquables cette saison avec six buts et trois passes décisives en 19 matchs de championnat, Rodrigo Mora s’annonce comme l’un des transferts les plus disputés du prochain mercato estival.