Barça – Real. Lamine Yamal et Rodrygo côte à côté dans la pub

Lamine Yamal et Rodry Goes ensemble dans la dernière campagne de Powerade.

À quelques jours d’un Clasico brûlant en finale de la Coupe du Roi, les deux rivaux barcelonais et madrilène se retrouvent côte à côte dans une campagne publicitaire mondiale. Powerade a choisi les jeunes talents Lamine Yamal et Rodrygo Goes comme nouveaux ambassadeurs pour sa plateforme « Pause is Power », centrée sur la santé mentale des athlètes.

Cette initiative, lancée en 2022 et inspirée par le retrait temporaire de Simone Biles des compétitions aux JO de Tokyo 2021, met en lumière l’importance des rituels d’avant-match et des moments de réflexion dans la performance sportive de haut niveau.

Dans deux courts-métrages diffusés sur les réseaux sociaux et en affichage urbain, la marque de boisson énergétique présente comment ces moments de pause deviennent une force. Le film consacré à Lamine Yamal, intitulé « The 304 » en référence au code postal de son quartier natal de Rocafonda, montre le prodige catalan de 17 ans puisant son inspiration dans ses racines. Pour Rodrygo, 24 ans, « My First Love » évoque sa passion d’enfance pour le futsal comme source de préparation mentale.

Powerade se rapproche du monde du football

« Nous voulions montrer l’impact de ces moments sur leur préparation, leur hydratation et leur concentration à un moment critique pour libérer leur performance optimale », explique Matrona Filippou, présidente de Coca-Cola pour la catégorie hydratation et sports.

Cette association s’inscrit dans une stratégie plus large de Powerade pour renforcer sa présence dans le football à l’approche de la Coupe du Monde 2026. Les deux joueurs rejoignent également l' »Athletes Code », une initiative permettant aux sportifs de suspendre leurs obligations contractuelles sans perdre leurs partenariats, illustrant la philosophie de la marque sur l’équilibre entre bien-être mental et physique.