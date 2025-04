NBA. 5 600€ le point de Jalen Green

Enorme performance de Jalen Green, dans le match 2 face aux Warriors.

Star de la nuit en NBA, Jalen Green a réussi à point nommé une performance XXL, pour relancer les Rockets de Houston dans la course aux Playoffs de la Conférence Ouest. Avec 38 points, 6 passes, 4 rebonds et 3 interceptions, le joueur de 23 ans a pesé de tout son poids et son talent dans la victoire 109 à 94 sur les Warriors de Golden State.

Plus jeune joueur des Rockets à passer les 35 points

Au passage Jalen Green est devenu le plus jeune joueur de sa franchise à passer le cap des 35 points en match. Sa saison est aussi jusqu’ici sa meilleure, à tout le moins sa plus prolifique avec 1 723 points cumulés depuis le début de cet exercice. Encore jeune mais déjà nanti d’un contrat solide signé jusqu’en 2028 approche cette saison un salaire mensuel estimé à 964 000 euros.

Rapporté sur les dix mois quasiment écoulés depuis le 1er juillet dernier, cela revient donc à près de 5 600 euros le coût d’un point de Jalen Green pour sa franchise. Face à l’adversité, sur une même ligne comparative, c’est un rendement plutôt avantageux pour les Rockets de Houston.