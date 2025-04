OL. Ce que le transfert définitif de Saïd Benrahma doit rapporter à l’OGCN

Saïd Benrahma quitte définitivement l’Olympique Lyonnais.

C’est officiel depuis la soirée de mardi et l’accession du Neom SC en Saudi Pro League, que Saïd Benrahma ne reviendra plus à l’Olympique Lyonnais pour y porter le maillot. L’attaquant de 29 ans a rejoint en début de saison le club alors en 2e division du football saoudien et l’accord, sur lequel l’OL a communiqué, prévoit qu’il y reste dans le cas d’une accession à l’élite.

Le transfert de Saïd Benrahma au Neom SC est définitivement acté

C’est donc chose faite, le Neom SC va lever l’option d’achat sur Benrahma, à 12 millions d’euros. Le minima prévu dans le deal, mais 3 millions d’euros de bonus peuvent s’y ajouter en plus. Ce transfert acté a d’heureuses conséquences sur l’OGC Nice, rival direct des Lyonnais pour une place européenne, sinon le podium final de la Ligue 1.

Une part pour l’OGCN au titre du mécanisme de solidarité

Car Saïd Benrahma a passé quelques années entre les murs de la formation et du centre des pros du club niçois. Cela faisant qu’en vertu du mécanisme de solidarité de la FIFA, entre 600 000 et 750 000 euros doivent être reversés aux clubs qui l’ont accompagné entre ses 12 et 23 ans. A ce titre, doit donc revenir à l’OGC Nice, entre 240 000 et 300 000 euros, selon si le montant total de l’indemnité est de 12 millions, 15 millions, ou à la frontière des deux.