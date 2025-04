PSG. Un départ du PSG pour la Scuderia Ferrari

Du foot au monde de l’automobile, une ex cadre du PSG fait le grand saut.

Marie Favre d’Anne, cadre du service des partenariats du Paris Saint-Germain, vient d’officialiser son départ du club de la capitale pour rejoindre le constructeur italien Ferrari. Après quatre années passées au sein du champion de France, cette spécialiste du développement commercial intègre l’équipe de Partnership Development de la Scuderia.

Durant son passage au PSG, Marie Favre d’Anne a gravi les échelons, passant de stagiaire junior à Sales Manager au sein du département Global Partnerships. Selon son profil LinkedIn, elle a contribué à l’essor des revenus du club parisien, notamment à travers la signature ou le renouvellement de contrats majeurs avec des partenaires comme Free, Heineken, Yassir ou encore Deloitte.

Anciennement à la FFF et à l’OL

« Travailler avec le PSG a été un voyage inoubliable, rempli de passion, d’ambition et de moments incroyables sur et en dehors du terrain », a-t-elle déclaré dans son message d’adieu, remerciant particulièrement son ancien direction pour la confiance accordée.

Cette diplômée d’EMLyon business school et du programme Sport Business d’HEC Montréal avait également fait ses armes à la Fédération Française de Football et à l’Olympique Lyonnais avant de rejoindre le PSG en 2021. Désormais basée à Milan, elle se dit « impatiente de contribuer et de grandir dans cette nouvelle phase de sa carrière » au sein d’une « marque emblématique, connue pour sa passion, son excellence et ses racines dans la course automobile ».