Comme toujours depuis de très nombreux matchs, le stade Bollaert a fait le plein ce week-end.

Les journées se suivent mais elles ne se ressemblent pas. En tout cas pas en terme de présence dans les tribunes des stades. Car autant la précédente fut celle du record de la saison et l’une des plus suivies de l’histoire, autant cette 29e levée de la Ligue 1 restera comme l’une des plus modestes de cet exercice 2024-2025.

Après une journée record, l’une des plus modestes

Avec 181 377 spectateurs cumulés dans les neuf stades du week-end, selon les données de L’Equipe, cela vaut une moyenne par match à 22 672 bien inférieure à la moyenne de la saison en cours, à 27 349 et inférieure aussi à celle de la saison passée (26 682). En même temps, aucun des quatre clubs à la plus grande capacité en tribunes recevait : dans cet ordre l’OM au Vélodrome, l’OL au Groupama Stadium, le LOSC à Pierre-Mauroy et le PSG au Parc des Princes.

Près dud double de l’ordinaire pour la visite de l’OM à Louis II

Quant à l’ASSE, cinquième dans cette hiérarchie, il n’a pas fait le plein à Geoffroy-Guichard (capacité commerciale à 37 337 spectateurs), contrairement au RC Lens à Bollaert que les Verts talonnent sur la capacité du stade (38 223 places à Bollaert-Delelis), pour la visite du Stade de Reims. La belle performance de la 29e journée est signée à Louis II de Monaco pour le choc face à l’OM. Il y avait 13 500 ce samedi, c’est certes l’une des plus faibles affluences sur les neuf matchs, même elle est à près du double de l’ordinaire monégasque.

Les affluences de la 29e journée de Ligue 1

Lens – Reims = 38 157Saint-Étienne – Brest = 32 834Toulouse – Lille = 26 036Le Havre – Rennes = 21 582Strasbourg – Nice = 19 210Auxerre – Lyon = 17 511Monaco – Marseille = 13 500Angers – Montpellier = 12 547