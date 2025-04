Le public a répondu massivement présent pour la match de l’OM contre Toulouse, ce dimanche soir.

Avec un cumul de 294 016 sur l’ensemble des neuf matchs, des stades plein, un Parc des Princes en liesse pour le titre du PSG et une moyenne donnée par le journal L’Equipe ce lundi matin à 32 668 pr stade, entre les oppositions de Rennes et d’Auxerre et de Lens et Saint-Etienne, ce fut une 28e journée de Ligue 1 record sur les affluences.

Une moyenne record sur l’ensemble de la journée

Avec une moyenne largement supérieure à celle de la saison en cours (à 27 486 par match), elle même déjà plus élevée que sur l’ensemble de la saison dernière. Si le foot souffre à séduire les diffuseurs, les spectateurs ne boudent pas leur plaisir de se rendre en tribunes, il est vrai dans un contexte très avantageux du week-end : météo agréable, enjeu sur presque tous les terrains et des parties disputées dans la plupart des plus grands stades du championnat.

Aucun match à moins de 10 000

Il n’y a pas eu de surcroît de rencontre à moins de 10 000, le Montpellier HSC face au Havre AC dépassant tout juste cette jauge. Inversement, c’est au Vélodrome de l’Olympique de Marseille, ce dimanche en soirée pour la visite du TFC, qu’il y avait le plus de monde/

Les affluences de la 28e journée de Ligue 1

Marseille – Toulouse = 64 320

Lyon – Lille = 53 771

Paris-SG – Angers = 47 736

Lens – Saint-Étienne = 38 223

Rennes – Auxerre = 28 268

Nice – Nantes = 20 585

Reims – Strasbourg = 16 254

Brest – Monaco = 14 713

Montpellier – Le Havre = 10 146