ASSE. Ivan Gazidis prend position sur le sujet des ultras

Ivan Gazidis a pris publiquement position pour défendre les collectifs ultras de l’ASSE.

Face à la menace de dissolution qui pèse sur les groupes de supporters historiques de l’AS Saint-Etienne, le président du club sort du silence. Ivan Gazidis a officiellement exprimé son opposition à cette mesure gouvernementale qui vise les Magic Fans et les Green Angels, deux associations ultras emblématiques du Chaudron.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, le président stéphanois a clairement affiché sa position contre le projet de dissolution envisagé par le ministère de l’Intérieur. Ivan Gazidis juge cette décision « disproportionnée et inefficace » pour combattre les problèmes de violence et de discrimination dans les enceintes sportives. Il rappelle que ces groupes, créés il y a plus de trois décennies, font partie intégrante de l’identité du club. Cette mesure administrative concernerait neuf associations de supporters en France, dont les deux principales de l’ASSE.

L’ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan souligne les efforts déployés par le club depuis son arrivée pour instaurer « un dialogue direct, continu et constructif » avec les groupes de supporters stéphanois. Selon lui, ce travail de fond, « fondé sur la confiance mutuelle et le respect des valeurs fondamentales » du club, a permis des « avancées significatives » qui risquent d’être compromises par les mesures gouvernementales.

Une mesure contre-productive selon le président de l’ASSE

Gazidis va plus loin en évoquant des « préoccupations concernant la sécurité des spectateurs dans le futur », suggérant qu’une dissolution pourrait paradoxalement générer plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait.

Si l’ASSE se dit favorable aux améliorations de la sécurité dans les stades français, son président conteste « le processus décisionnel et la justification du ciblage de ses seuls groupes de supporters ». Le club annonce qu’il demandera « une explication claire des critères utilisés » pour cibler spécifiquement les ultras stéphanois dans cette procédure.

Tout en réaffirmant l’engagement du club dans la lutte contre « toutes les formes de violences et de discriminations », Ivan Gazidis plaide pour une approche alternative. Il appelle à « un dialogue constructif pour explorer d’autres méthodes » permettant d’assurer la sécurité dans les stades sans recourir à des mesures aussi radicales que la dissolution. Le club, qui collabore régulièrement « avec les autorités, les élus locaux et les instances du football », se dit prêt à participer « pleinement à la procédure à venir » et à travailler avec l’ensemble des parties prenantes, y compris le gouvernement, pour trouver des solutions plus adaptées.