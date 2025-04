Aubameyang, Alvarez… Les salaires des joueurs d’Al-Qadsiah cette saison 2024-25

Pierre-Emerick Aubameyang a quitté l’Olympique de Marseille l’été dernier pour devenir le joueur le mieux payé d’Al-Qadsiah.

Le club saoudien d’Al-Qadsiah n’appartient pas aux équipes de la Saudi Pro League dans le giron du fonds souverain (Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Ittihad), mais il a les moyens financiers de hautes ambitions, l’attestent les efforts nourris de la direction pour recruter des joueurs capables de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat.

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang, domine le classement des plus hauts salaires avec 10,4 millions d’euros annuels estimés. Il devance un groupe de joueurs incluant Julián Quiñones, Gastón Álvarez et Ezequiel Fernández, qui perçoivent chacun 9,3 millions d’euros par an.

Deux anciens de l’OM au service du club

L’effectif, dirigé par l’entraîneur espagnol Michel (un autre ancien de l’Olympique de Marseille), a été considérablement renforcé avec l’arrivée de joueurs expérimentés comme le gardien belge Koen Casteels (3,8 millions d’euros annuels) ou le milieu uruguayen Nahitan Nández (4,8 M€). Cameron Puertas, recruté pour dynamiser le secteur offensif, émarge à 8,5 millions d’euros annuels.

Cette politique salariale ambitieuse s’inscrit dans la stratégie de développement du club, qui vise une qualification pour la Ligue des Champions asiatique Elite. Les jeunes talents locaux ne sont pas en reste, avec des contrats significatifs pour des joueurs comme Turki Al-Ammar (1,5 million d’euros la saison).

La direction devra gérer avec attention l’évolution de cette masse salariale, alors que plusieurs joueurs arrivent en fin de contrat avant mai 2025. Ces futures négociations pourraient encore alourdir le budget du club saoudien.

Les salaires des joueurs d’Al-Qadsiah cette saison 2024-25

Pierre-Emerick Aubameyang = 10,4 M€

Gastón Álvarez = 9,3 M€

Julián Quiñones = 9,3 M€

Ezequiel Fernández = 9,3 M€

Cameron Puertas = 8,5 M€

Nacho Fernández = 7,4 M€

Nahitan Nández = 4,8 M€

Koen Casteels = 3,8 M€

Ali Abdullah Hazazi = 3,4 M€

Iker Almena = 3,5 M€

Hussain Al-Qahtani = 1,9 M€

Turki Al-Ammar = 1,5 M€

Qasem Lajami = 1,5 M€

Mohammed Qasem = 1,4 M€

Abdulrahman Al-Dosari = 1,2 M€

Mohammed Aboulshamat = 0,9 M€

Ibrahim Mohannashi = 0,9 M€