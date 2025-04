A quatre journées de la fin, tout ou presque reste à faire en Ligue 1.

À l’issue de la 30e journée de Ligue 1, Opta a actualisé ses prédictions concernant le classement final du championnat. Alors qu’il ne reste que quatre journées à disputer, le spécialiste de la statistique sportive livre ses probabilités sur le dénouement d’une saison particulièrement serrée dans la course à l’Europe.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain, déjà sacré champion il y a deux semaines, est assuré à 100% de terminer en tête. Les Parisiens, vainqueurs du Havre ce week-end (2-1), poursuivent par ailleurs leur quête d’invincibilité en championnat.

Pour la deuxième place, l’AS Monaco apparaît comme le favori avec 36,9% de chances d’y terminer, malgré son match nul face au RC Strasbourg (0-0). L’Olympique de Marseille, qui a écrasé le Montpellier HSC (5-1) et récupéré temporairement cette position de dauphin, est crédité de 27,7% de probabilités de finir sur le podium.

Du podium au maintien le money time de la Ligue 1 promet une lutte acharnée

La lutte pour la quatrième place, synonyme de dernière qualification européenne, s’annonce acharnée entre le LOSC Lille et l’Olympique Lyonnais. Les Lyonnais viennent pourtant de s’incliner dans le derby face à l’AS Saint-Etienne (2-1), après une interruption d’une heure due à un jet de projectile sur un arbitre assistant.

Dans le bas du tableau, le Montpellier HSC semble condamné avec 100% de chances de terminer à la 18e et dernière place. Avec les Héraultais, l’AS Saint-Etienne semble elle aussi condamnée, malgré sa victoire cruciale dans le derby. Le Havre AC et Angers SCO devraient quant à eux lutter pour la place de barragiste.

Ces prédictions reflètent la forte incertitude qui règne à quatre journées de la fin, particulièrement dans la course aux places européennes où les écarts restent minimes. Le sprint final s’annonce plus haletant que jamais dans cette Ligue 1 2024-2025.

Prédictions du futur classement final en Ligue 1 selon Opta

1er PSG = 100%

2e AS Monaco = 36,9%

3e OM = 27,7%

4e LOSC = 24,0%

5e OL = 25,1%

6e RC Strasbourg = 29,3%

7e OGC Nice = 38,7%

8e RC Lens = 50,8%

9e Brest = 50,3%

10e Rennes = 41,0%

11e Aj Auxerre = 37,8%

12e Toulouse FC = 39,9%

13e Stade de Reims = 41,1%

14e FC Nantes = 36,8%

15e SCO Angers = 55,5%

16e Le Havre AC = 38,5%

17e AS Saint-Etienne = 45,9%

18e Montpellier HSC = 100%