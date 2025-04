Primes de la Flèche Wallonne 2025, combien gagne le vainqueur ?

Lenny Martinez sera l’un des Français au départ de la Flèche Wallonne 2025.

En cette journée du 23 avril, la mythique Flèche Wallonne, deuxième classique ardennaise de la saison, offre comme chaque année son spectacle tant attendu avec sa redoutable ascension finale du Mur de Huy. Côté récompenses, l’organisation maintient une enveloppe globale respectable pour cette édition 2025.

Un prize money total de 40 000 € et des primes aux 20 premiers

Le vainqueur de cette classique belge empochera un chèque de 16 000 euros, soit 40% de la dotation totale qui s’élève à 40 000 euros. Le deuxième recevra 8 000 euros et le troisième 4 000 euros. Les vingt premiers coureurs franchissant la ligne d’arrivée seront récompensés financièrement, avec une distribution dégressive qui voit les positions 4 à 7 toucher entre 2 000 et 1 200 euros, tandis que les coureurs classés de la 10e à la 20e position recevront chacun 400 euros.

Cette répartition des primes, naturellement plus modeste comparée aux grands tours, reflète néanmoins l’importance de cette course d’un jour dans le calendrier cycliste international. Elle constitue une étape clé dans la préparation de Liège-Bastogne-Liège, dernière classique ardennaise qui se tiendra quelques jours plus tard.

Vers un nouveau mano à mano entre Pogacar et Evenepoel ?

Du côté des principaux engagés est attendu un nouveau duel entre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG). Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Julian Alaphilippe (Tudor), mais aussi Mattias Skjelmose et Thibau Nys (Lidl-Trek), Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Lenny Martinez (Bahrain Victorious), Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), ou encore Lennert Van Eetvelt (Lotto), sont d’autres coureurs à suivre.

