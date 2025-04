Avant de vendre (?) le Toulouse FC, RedBird finalise le rachat de 2 Masters 1 000 de tennis

Le fonds RedBird Capital accélère ses investissements dans le tennis.

Alors que des rumeurs de vente du Toulouse FC font surface, le fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners poursuit son expansion dans le sport mondial avec une acquisition majeure dans le tennis professionnel.

Selon les informations rapportées par Bloomberg, un consortium dirigé par RedBird Capital et Apollo Global Management est sur le point de finaliser le rachat de deux tournois prestigieux du circuit ATP Masters 1000 : l’Open de Madrid et l’Open de Miami. L’offre, qui dépasserait le milliard de dollars (environ 880 millions d’euros), aurait permis au groupe de devancer CVC Capital Partners dans cette opération d’envergure.

Ces deux tournois faisaient partie des actifs mis en vente par Endeavor, entreprise de gestion de talents et de sports cofondée par Ari Emanuel, qui se recentre sur son cœur de métier après son récent rachat par ses fondateurs et Silver Lake Management. Emanuel figure d’ailleurs parmi les membres du consortium acquéreur aux côtés de RedBird et Apollo.

RedBird a recruté l’ancien patron du tennis masculin

Cette acquisition s’inscrit dans une stratégie d’expansion internationale pour RedBird, qui a récemment recruté l’ancien PDG de l’ATP, Massimo Calvelli, pour développer ses investissements sportifs hors des États-Unis. Dirigé par Gerry Cardinale, le fonds, qui gère environ 12 milliards de dollars d’actifs, possède déjà un portefeuille impressionnant dans le sport : l’AC Milan, l’écurie Alpine de Formule 1, et des parts dans Fenway Sports Group (propriétaire de Liverpool FC et des Boston Red Sox).

Parallèlement à cette opération dans le tennis, l’avenir du Toulouse FC, autre propriété de RedBird depuis 2020, fait l’objet de spéculations. Selon L’Équipe, le fonds émirien World Gate Investment, basé à Dubaï, aurait manifesté son intérêt pour le club haut-garonnais et aurait même entamé des discussions avec les propriétaires américains.

Cette éventuelle cession du TFC, si elle se confirme, pourrait s’inscrire dans une réorientation stratégique des investissements de RedBird dans le sport mondial, privilégiant des actifs à plus forte valeur ajoutée comme ces tournois de tennis majeurs du calendrier ATP.