RC Lens. Cinq directeurs sportifs libres pour remplacer Diego Lopez

Fragilisé, Diego Lopez n’est pas sûr de poursuivre la mission avec le RC Lens. Les ultras du club ont réclamé son départ.

Le RC Lens est sous tension. Car une saison après avoir renoué avec la prestigieuse Ligue des champions, puis disputé au début de cet exercice, un barrage de qualification à la Ligue Europa Conférence, voilà que le club nordiste a désormais la certitude qu’il ne jouera pas de compétition continentale la saison prochaine. Sauf à gagner tous les matchs et espérer de l’OGC Nice et du RC Strasbourg qu’ils ne prennent pas de point dans les trois derniers matchs, et qu’en plus ils s’inclinent avec la manière.

Ce n’est pas exactement la performance imaginée par le coach Will Still, son staff et la nouvelle direction sportive. Laquelle est fragilisée, ce dimanche à l’occasion de la cinglante défaite (0-4) concédée à l’AJ Auxerre, les ultras lensois ont réclamé la démission du directeur sportif, Diego Lopez. Premier responsable selon eux, de la saison aléatoire des joueurs en place sur le terrain.

Si Diego Lopez devait partir, qui alors pour le remplacer ? Sachant que le RC Lens trahit des inquiétudes sur le dossier des droits TV et plus largement l’économie actuelle de la Ligue 1. De surcroît en ayant pas de coupe d’Europe pour renflouer les caisses. Comprendre que dans ce contexte, la quête de l’homme idoine passera pas une recrue libre ou libérable par son employeur.

A Sportune, nous en avons sélectionné cinq, qui sont présentement sans club. Et qui pourraient avoir le profil au poste. A tout le moins ont-ils chacun des arguments à défendre, dans des sphères financières que l’on peut supposer en phase avec le RC Lens, qui a pour lui l’avantage de son histoire, de l’ambition et d’un public d’exception.

Une ex gloire du club et d’anciens directeurs sportifs de l’OL

Le moins expérimenté et plus modeste de tous le connait bien ce peuple sang et or, puisque Jocelyn Blanchard a porté le maillot pendant plusieurs saisons entre la fin du siècle dernier et le début de l’actuel. Il a été le directeur sportif de l’USL Dunkerque en Ligue 2, jusqu’en novembre 2023 et l’arrivée de nouveaux investisseurs.

Les causes et effets sont sensiblement les mêmes pour Yohan Eudeline, mis à l’écart du projet Mbappé au début de l’année. Il ne peut être tenu seul responsable du fiasco de la saison du SM Caen.

Avec plus de vécu au service de grosses cylindrées, il y a deux anciens de l’Olympique Lyonnais. D’une part la légende Juninho Pernambucano, à l’origine de vraies réussites au poste, Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta en tête, mais aussi de l’énorme flop Sylvinho en tant qu’entraîneur. En retrait depuis sa mise à l’écart de l’OL, il dit régulièrement son envie de retrouver un poste.

David Friio lui aussi a été écarté par l’Olympique Lyonnais et avant, de l’Olympique de Marseille. Mais autant la dernière expérience chez les Gones fut courte, autant en Provence, il a eu l’occasion de s’investir pour le club phocéen, avec un succès somme toute relatif.

Dernier profil enfin, celui d’un Belge, compatriote du coach Will Still. C’est de Marc Wilmots dont on parle, qui été jusqu’à cet automne le directeur sportif de Schalke 04. L’ancien attaquant, d’abord devenu coach et désormais dirigeant connait la France et son football, pour avoir défendu les Girondins de Bordeaux pendant un saison.