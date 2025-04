OM : De Zerbi suivi par Al-Hilal, l’énorme salaire qu’il pourrait gagner

Roberto De Zerbi perdrait peut-être sportivement en quittant l’OM pour Al-Hilal. Mais financièrement, il pourrait gagner très gros.

Il l’était à venir renforcer l’Olympique de Marseille, il le reste cette saison encore qu’il n’a pas fini de boucler sur le banc du club phocéen : Roberto De Zerbi est un coach courtisé, à l’AC Milan en particulier, mais aussi de l’autre côté de la Méditerranée en Arabie Saoudite.

C’est une information que livre ce dimanche le quotidien L’Equipe. Que le club de Al-Hilal où jouait jusqu’en janvier un certain Neymar, a coché le nom du technicien italien pour la saison prochaine. C’est qu’il se murmure ces derniers jours, que Jorge Jésus actuellement en poste au club de Riyad, serait en contact avancé pour prendre les rênes de la sélection brésilienne.

Jorge Jesus approche les 19 M€/an à Al-Hilal

En ce cas, sa place pourrait donc échoir à De Zerbi, à condition évidemment que le rôle intéresse l’entraîneur de 45 ans. Ça n’a rien d’évident lui qui jure régulièrement en conférence de presse son amour du football et de son pouvoir fédérateur, à l’exemple du public marseillais qu’il salue à chaque fois qu’il le peut.

Pour le convaincre Al-Hilal a moins le challenge sportif que l’aspect financier. Sur ce point, l’offre pourrait être sans commune mesure avec toute autre que De Zerbi pourrait recevoir. On en prend pour preuve le contrat actuel de Jorge Jesus, signé en 2023 et jusqu’au terme de cette saison en cours. Il rapporte à l’intéressé l’équivalent annuel de 19 millions d’euros. Et en net. C’est plus de trois fois ce que gagne Robert De Zerbi avec l’OM où il est engagé jusqu’en 2027.