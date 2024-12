Laurent Blanc, Lamouchi, Gerrard… Les salaires des coachs de la Saudi Pro League

Laurent Blanc appartient au top 4 des entraîneurs les mieux payés du football saoudien.

Les joueurs servent à la notoriété, mais il faut pour diriger les stars qui quittent le foot européen pour la Saudi Pro League, des techniciens assez chevronnés et qualifiés pour assumer le poste et ses responsabilités. Cela suppose de fait des contrats qui soient en adéquation avec ces hautes ambitions. Et par effet de ricochet, des salaires élevés.

Cette saison 2024-2025, deux français évoluent sur les bancs du championnat saoudien. L’un dirige l’une des équipes les plus fortunées, en la personne de Laurent Blanc, appelé au chevet du Al-Ittihad Club, où évolue à ses côtés ses compatriotes Karim Benzema et N’Golo Kanté. Pour le convaincre de signer, le club de la ville de Djeddah lui a consenti un salaire estimé proche de 12 millions d’euros annuels.

Une moyenne proche de 8,5 M€ la saison pour les coachs de la Saudi Pro League

L’autre, Sabri Lamouchi, est plus modestement rémunéré avec Al-Riyadh SC qu’il a rejoint après avoir échoué à reprendre l’équipe de France espoirs, après le départ de Thierry Henry au lendemain de la médaille d’argent olympique.

Ensemble les 18 coachs de la Saudi Pro League avoisine les 150 millions d’euros de salaires cumulés soit une moyenne pour chacun proche de 8,5 millions estimés. C’est proche de la rémunération de Rodolfo Arruabarrena avec Al-Taawoun FC.

Les salaires des coachs de la Saudi Pro League

Stefano Pioli (Al-Nassr FC) = 22 M€

Jorge Jesus (Al-Hilal SFC) = 19 M€

Steven Gerrard (Al-Ettifaq FC) = 17 M€

Laurent Blanc (Al-Ittihad Club) = 12 M€

Matthias Jaissle (Al-Ahli SFC) = 11,5 M€

Vítor Pereira (Al-Shabab FC) = 10,5 M€

Rodolfo Arruabarrena (Al-Taawoun FC) = 8 M€

Míchel (Al-Qadsiah FC) = 7,6 M€

Álvaro Pacheco (Al-Orobah FC) = 6,6 M€

Cosmin Contra (Damac FC) = 5,2 M€

Christos Kontis (Al-Fayha FC) = 4,7 M€

Georgios Donis (Al-Khaleej FC) = 4,5 M€

Josef Zinnbauer (Al-Wehda FC) = 4,3 M€

Noureddine Zekri (Al-Kholood Club) = 4,3 M€

Sabri Lamouchi (Al-Riyadh SC) = 4,3 M€

Jens Gustafsson (Al-Fateh SC) = 3,8 M€

Odair Hellmann (Al-Raed SFC) = 3,8 M€

Stjepan Tomas (Al-Okhdood Club) = 3,4 M€