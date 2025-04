Ce que sera le podium final de Ligue 1 selon les bookmakers ?

C’est un match à six et serré qui se joue pour le podium en Ligue 1.

À cinq journées de la fin du championnat de France, le Paris Saint-Germain a déjà assuré son titre de champion, sacré mathématiquement depuis le week-end dernier. Mais derrière le club de la capitale, qui caracole en tête avec 74 points, la bataille fait rage pour compléter le podium et décrocher les précieux tickets pour la Ligue des Champions.

Alors que Monaco (53 points), Marseille (52), Lyon (51), Lille (50) et même Strasbourg (50) se tiennent en 3 points, les bookmakers ont leur petite idée sur l’issue finale de cette lutte acharnée. Logiquement, l’AS Monaco apparaît comme le favori le plus solide pour terminer dans le top 3. Avec une cote de 1,20, les hommes d’Adi Hütter, actuellement dauphins du PSG, semblent avoir les faveurs des pronostiqueurs pour conserver leur position. La stabilité monégasque et leur matelas d’avance, bien que mince, jouent en leur faveur.

Monaco et l’OM tiennent la corde

Pour la troisième place, l’Olympique de Marseille semble tenir la corde. Les Phocéens, portés par un Stade Vélodrome en fusion sont proposés à 1,40, ce qui en fait le deuxième club le plus susceptible de monter sur le podium selon les opérateurs sportifs. L’Olympique Lyonnais complète ce trio de tête virtuel avec une cote de 2,10. Malgré une saison en dents de scie, les Gones ont redressé la barre au fil des mois et restent dans la course, à seulement un point de l’OM.

Juste derrière, le LOSC apparaît comme le principal outsider avec une cote de 3,75. Plus surprenant, Strasbourg, à égalité de points avec Lille mais proposé à 17, semble avoir peu de chances aux yeux des bookmakers de créer la sensation, malgré sa position actuelle dans le top 5. L’expérience du money time et la charge du calendrier restant prime chez les bookmakers.

Quant à Nice, 7e avec 48 points, la cote de 31 reflète le caractère improbable d’une remontée sur le podium. Si ces prédictions se confirment, Monaco et Marseille accompagneraient donc le PSG en Ligue des Champions la saison prochaine, tandis que Lyon disputerait une phase de barrages. Mais à six journées de la fin, avec 18 points encore en jeu et des confrontations directes au programme, rien n’est joué. Les bouleversements sont encore possibles dans cette fin de saison qui s’annonce haletante pour les passionnés de Ligue 1.