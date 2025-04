Parmi les propriétaires des clubs de football les plus riches dans le monde, plusieurs gèrent des clubs français.

Tous sont milliardaires ou estimés comme tel par le magazine Forbes, dans son classement de l’année 2025. Ils sont les 50 propriétaires de clubs de foot les plus riches du monde d’après une liste que nous avons compilé à Sportune, en prenant aussi largement que possible, le paysage actuel de la discipline des divisions élites aux inférieures, dans les plus grands championnats d’Europe et d’ailleurs.

Plusieurs propriétaires de clubs français dans les 50

Nous n’irons pas jusqu’à affirmer que notre liste est totalement exhaustive néanmoins, elle englobe à la fois des actionnaires majoritaires et d’autres qui n’ont qu’une partie d’un ou de plusieurs clubs. Au sommet de ce palmarès, trône un Français et sa famille, en la personne Bernard Arnault nouvellement propriétaire du Paris FC, en Ligue 2. Le patron du groupe de luxe LVMH est cinquième au classement des fortunes mondiales de l’année en cours.

François Pinault en est un autre Français qui lui fait concurrence dans le monde de l’entreprise (avec le groupe Keiring), et bientôt sûrement sur les terrains de football. L’homme d’affaire et ses proches veillent depuis la fin du siècle dernier au Stade Rennais, en Ligue 1.

En Ligue 1, justement se classent dans ce top 50, James Ratcliffe, à la tête d’INEOS qui gouverne l’OGC Nice, le trio Todd Boehly, Mark Walter, Hansjörg Wyss qui opère à la manoeuvre de BlueCo, l’actionnaire du RC Strasbourg Alsace, Dmitry Rybolovlev à la tête de l’AS Monaco, Larry Tanenbaum et son fonds Kilmer avec l’AS Saint-Etienne et encore Frank McCourt, propriétaire de l’Olympique de Marseille.

Les 20 propriétaires de clubs de foot les plus riches

1. Bernard Arnault et sa famille (Paris FC) = 178 milliards de dollars

2. Carlos Slim et sa famille (Real Oviedo) = 82,5 milliards de dollars

3. Mark Mateschitz (RB Leipzig + galaxy RB) = 39,6 milliards de dollars

4. Klaus-Michael Kuehne (HSV Hambourg) = 40,6 milliards de dollars

5. Idan Ofer (Famalicão FC) = 22,5 milliards de dollars

6. Robert Hartono (Côme 1907) = 22,4 milliards de dollars

7. Idan Ofer (Atlético Madrid) = 22,5 milliards de dollars

8. François Pinault (Stade Rennais) = 21,7 milliards de dollars

9. Michael Hartono (Côme 1907) = 21,5 milliards de dollars

10. David Tepper (Charlotte FC) = 21,3 milliards de dollars

11. Stanley Kroenke (Arsenal) = 18 milliards de dollars

12. Philip Anschutz (LA Galaxy) = 16,9 milliards de dollars

13. James Ratcliffe (OGC Nice, Lausanne, Manchester United) = 16 milliards de dollars

14. Shahid Khan (Fulham) = 13,4 milliards de dollars

15. Anders Holch Povlsen (FC Midtjylland) = 12,8 milliards de dollars

16. Josh Harris (Crystal Palace) = 9,9 milliards de dollars

17. Nassef Sawiris (Aston Villa) = 9,8 milliards de dollars

18. Todd Boehly (Chelsea, RC Strasbourg) = 8,5 milliards de dollars

19. Dan Friedkin (AS Rome) = 7,7 milliards de dollars

20. Joe Lewis (Tottenham Hotspur) = 6,8 milliards de dollars

21. Denise York et sa famille (Leeds United) = 6,7 milliards de dollars

22. Rocco Commisso (Fiorentina) = 6,4 milliards de dollars

23. Dmitry Rybolovlev (AS Monaco) = 6,4 milliards de dollars

24. Mark Walter (RC Strasbourg) = 6 milliards de dollars

25. John Henry (Liverpool) = 5,5 milliards de dollars

26. Dietmar Hopp et sa famille (Hoffenheim) = 5,2 milliards de dollars

27. Kyril Louis-Dreyfus (Sunderland) = 5 milliards de dollars

28. Evangelos Marinakis (Olympiacos et Nottingham Forest) = 4,9 milliards de dollars

29. Ricardo Salinas Pliego (Mazatlán FC) = 4,9 milliards de dollars

30. Hansjörg Wyss (RC Strasbourg) = 4,8 milliards de dollars

31. Behdad Eghbali (Chelsea) = 4,4 milliards de dollars

32. Famille Saputo (Bologne) = 4 milliards de dollars

33. David Blitzer (Crystal Palace) = 3,6 milliards de dollars

34. Renzo Rosso (Vicenza) = 3,6 milliards de dollars

35. Stephen Lansdown (Bristol City) = 3 milliards de dollars

36. Larry Tanenbaum (AS Saint-Etienne) = 2,8 milliards de dollars

37. William Patrick Foley II (Bournemouth FC, FC Lorient) = 2,8 milliards de dollars

38. Guo Guangchang (Wolverhampton Wanderers) = 2,6 milliards de dollars

39. John Elkann (Juventus) = 2,6 milliards de dollars

40. John Coates (Stoke City) = 2,6 milliards de dollars

41. Pier Silvio et Marina Berlusconi (Monza) = 2,4 milliards de dollars

42. Liang Xinjun (Wolverhampton Wanderers) = 2,3 milliards de dollars

43. Jorge Mas (Inter Miami) = 2,2 milliards de dollars

44. Tom Werner (Liverpool) = 2 milliards de dollars

45. Giovanni Arvedi (Cremonese) = 1,7 milliard de dollars

46. Famille Glazer (Manchester United) = 1,7 milliard de dollars

47. Peter Lim (Valence) = 1,6 milliard de dollars

48. Barbara, Eleonora et Luigi Berlusconi (Monza) = 1,4 milliard de dollars chacun

49. Antonio Percassi (Atalanta) = 1,2 milliard de dollars

50. Frank McCourt (Olympique de Marseille) = 1,2 milliard de dollars