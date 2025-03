ASSE. Horneland 9e, les coachs les mieux payés de l’histoire des Verts

Eirik Horneland a signé un contrat de deux ans et demi payé l’équivalent estimé de 45 000 euros brut mensuels.

Nul doute qu’Eirik Horneland a regardé dans le rétroviseur des Verts de Saint-Etienne, avant de signer avec l’ASSE. Pour, qu’au-delà du chantier en cours de maintenir le club en Ligue 1, il apprécie la grande histoire stéphanoise et ses glorieuses années du siècle dernier.

Mais le coach norvégien a-t-il aussi pris le pouls de ceux qui l’ont devancé sur le banc de l’équipe première et des contrats que chacun avait signé ? Il l’ignore peut-être, mais dans la hiérarchie des techniciens les mieux payés à l’Ligue 1, il ne pointe que neuvième, à égalité avec une ancienne icône locale, qu’un certain Christophe Galtier.

Claude Puel, numéro un. Et de loin

Lui a la particularité d’être présent à trois reprises dans le top 10 que nous avons compilé ci-dessous, il le doit à son exceptionnelle longévité (plus de sept ans), à un poste où la durée de fonction excède rarement les deux ans. « Galette » tutoie le podium, parce qu’après lui, deux autres coachs ont profité de contrats autrement plus avantageux sans voir la même réussite sportive. C’est vrai pour l’Espagnol Óscar García, qui ne sera resté que quelques mois au rôle. Ça l’est surtout pour Claude Puel, à un niveau de rémunération jusqu’alors jamais atteint chez les Verts et qui ne le sera probablement pas de si tôt.

C’est qu’avant de rejoindre l’AS Saint-Etienne, le technicien avait flatteuse réputation et une carrière qui plaidait pour sa cause. Mais dans le Forrez, ses méthodes musclées ont échoué. La collaboration fut à ce point laborieuse que c’est dans la saison de son éviction (au mois de décembre 2021), que le club a plongé en Ligue 2. Quant à Puel, il n’ plus retrouvé de banc depuis.

Les coachs les mieux payés de l’histoire des Verts

1. Claude Puel (2020-2021) = 225 000 €/mois

2. Claude Puel (2019-2020) = 200 000 €

3. Óscar García (2017) = 120 000 €

4. Christophe Galtier (2015-2017) = 90 000 €

5. Ghislain Printant (2019) = 80 000 €

6. Jean-Louis Gasset (2018-2019) = 80 000 €

7. Christophe Galtier (2013-2015) = 70 000 €

8. Jean-Louis Gasset (2017-2018) = 60 000 €

9. Eirik Horneland (2024-) = 45 000 €

10. Christophe Galtier (2010-2013) = 45 000 €