Poisson d’avril. Un club Portugais annonce le transfert de Pogba

Paul Pogba au Leça Futebol Clube ? Oui, car nous sommes le 1er avril…

C’est la journée des infos bancales, en voilà une autre qui colle à ce jour du premier avril et des farces qui lui sont associées. Celle-ci nous vient du Portugal et du Leça Futebol Clube, pensionnaire de la 3e division nationale. Dans un message publié sur le réseau X, il annonce le transfert dans ses rangs de Paul Pogba.

Le Leça Futebol Clube annonce l’arrivée de Pogba

Le champion du monde français est un joueur particulièrement suivi il est vrai et sa situation, du fait de son statut et de son talent, suscite bien des sujets. De là à l’imaginer rebondir dans le football amateur portugais, il y a un pas qu’évidemment personne ne va franchir sans sourciller.

Libre de pouvoir rejouer depuis le mois de mars

Rappelons que Paul Pogba a été suspendu par le Tribunal arbitral du sport (TAS) à la suite d’un contrôle positif à la testostérone. D’abord écarté quatre ans, le TAS a finalement réduit sa période à dix-huit mois qu’il a fini de purger au mois de mars désormais achevé. Il a résilié en octobre son contrat avec la Juventus et n’a plus rejoué depuis près d’un an et demi.