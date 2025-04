Aleksander Ceferin. En hausse de 13%, le nouveau salaire du patron de l’UEFA

Aleksander Ceferin a gagné3,5 millions d’euros la saison dernière.

Heureux président de l’UEFA qui, chaque année depuis sept ans, voit son salaire augmenter. Et en 2024, bien plus conséquemment que les précédentes. Révélée comme chaque année dans les lignes des comptes de l’UEFA qu’à Sportune nous avons consulté, la rémunération d’Aleksander Ceferin, le patron du foot européen est en hausse de 13% sur un an.

Le dirigeant slovène a ainsi gagné 3 250 000 francs suisses, contre 2 875 000 francs suisses en 2023. Traduit en euros, cela équivaut à près de 3,5 millions d’euros pour salaire fixe, la fonction n’autorisant pas le versement d’une prime.

Ceferin cumule 20 M€ en tant que président de l’UEFA

Elu au poste en 2016, Aleksander Ceferin a gagné 1,560 millions de francs suisses (1,65 M€) la première année et autant la suivante. Depuis, il est augmenté à chaque nouvelle saison passée à la présidence. Sur ses huit années de gouvernance son salaire a progressé de 108% et il cumule 18 848 975 francs suisses soit l’équivalent soit près de 20 millions d’euros.

Cette nouvelle et forte augmentation de sa rémunération rapproche un peu plus Ceferin de Gianni Infantino, son homologue à la tête de la FIFA qui lui aussi a chaque année sa hausse de salaire. De « seulement » 4,4% en ce qui le concerne, la saison dernière.