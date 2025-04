Le salaire des arbitres de la Serie A en 2025

Les arbitres de la Serie A ont une prime de 4 000 euros par match, plus une part fixe.

Arbitrer un match en championnat de Série A rapporte 4 000 euros, à celui ou celle qui officie au sifflet. C’est ce que révélait récemment la Gazzetta dello Sport, dans un sujet consacré à la rémunération des arbitres dans les cinq grand championnats européens. En Italie, les référés sont plutôt dans la fourchette haute.

Un arbitre de la Serie A gagne plus ou moins 160 000 euros la saison

Car à ces 4 000 euros la rencontre s’ajoute une part fixe annuelle de 90 000 euros brut. Si bien qu’un directeur de jeu qui couvre une vingtaine de matchs de Série A dans cette même saison 2024-2025, peut espérer gagner 159 708 euros au cumul. Bien sûr, l’estimation ne vaut que pour les arbitres principaux au centre du terrain.

Les coupes européennes gonflent le total de ceux qui y participent

Pour les assistants en bord de touche, la part est de 1 400 euros chacun, un quatrième arbitre est rémunéré 500 euros et 1 700 euros pour la Var. A ces primes et salaires fixes s’ajoutent le remboursement des frais et d’hébergement. De plus, les meilleurs arbitres italiens qui sont sélectionnés par l’UEFA complètent leurs revenus par les primes gagnées les soirs de matchs européens qu’ils dirigent.