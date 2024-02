UEFA: Le salaire de Ceferin encore augmenté en 2023

Une nouvelle augmentation de salaire pour Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA.

C’est devenu une habitude depuis sa prise de fonction en qualité de président de l’UEFA en 2017, Aleksander Ceferin a vu son salaire augmenter une fois de plus au cours de la saison 2022-23. Un peu plus significativement même en 2023 qu’en 2022, qui l’avait vu gagner 5,5% de plus. C’est 6,5 % de plus en 2023.

Une saison 2023 à 3 M€ de salaire pour Aleksander Ceferin

Selon les chiffres communiqués à l’occasion du congrès annuel de l’UEFA, le président de l’instance dirigeante du football européen a perçu une rémunération brute de 2 875 000 francs suisses (près de 3 millions d’euros), en hausse sur les 2,7 millions de francs suisses (2,87 M€ environ), perçus en 2022.

La rémunération du secrétaire général demeure inchangée

En revanche, la rémunération du secrétaire général de l’UEFA, Theodore Theodoridis, est restée stable, à 1 400 000 francs suisses bruts (près de 1,5 million d’euros), auxquels s’ajoutent – exactement comme la saison précédente – des bonus de 420 000 francs suisses (environ 446 500 euros).

+ 85% de salaires en plus depuis que Ceferin est président de l’UEFA

En analysant le salaire de Ceferin au fil des ans, les chiffres sont consignés dans les documents de l’UEFA à partir de la saison 2017-2018, où il a gagné 1,56 million de francs suisses (environ 1,66 million d’euros). Cela représente une augmentation de 85% sur la période. Au total, Ceferin a gagné un peu plus de 14 millions de francs suisses au cours de son mandat de président de l’UEFA, soit près de 15 millions traduits à l’euro du moment.