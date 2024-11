Real Madrid. Des voitures des joueurs madrilènes sont à vendre

Les BMW de la saison dernière de Bellingham et les autres joueurs du Real Madrid sont désormais à vendre.

Le constructeur automobile allemand BMW, partenaire officiel du Real Madrid, met en vente une collection de véhicules ayant appartenu aux stars du club. Ces 38 voitures, utilisées lors de la saison 2023-2024 par les joueurs et joueuses des équipes de football et de basket-ball, sont désormais disponibles dans le réseau du constructeur automobile avec des remises allant jusqu’à 42%.

Parmi les modèles les plus prestigieux, on retrouve le BMW iX de Luka Modric, affiché à 87 000 euros contre 149 735 euros à l’état neuf, avec seulement 8 690 kilomètres au compteur. Le BMW i7 électrique de Vinicius Jr, initialement vendu 165 661 euros, est proposé à 98 000 euros après 12 542 kilomètres d’utilisation. La spectaculaire BMW XM de Jude Bellingham voit son prix chuter de près de 60 000 euros, passant de 184 232 à 125 000 euros.

A Tchouaméni la moins chère, Camavinga celle qui a le plus roulé

Des options plus abordables existent également, comme les BMW iX1 des joueuses de l’équipe féminine, disponibles à partir de 51 000 euros avec une décote de 28%. Le modèle le plus accessible de l’équipe masculine reste le BMW i4 de Tchouaméni, proposé à 51 900 euros contre 77 786 euros neuf.

Fait notable, Eduardo Camavinga s’est révélé être le plus grand utilisateur avec 45 909 kilomètres parcourus sur son BMW i4 M50, suivi par Thibaut Courtois (27 974 km) et Athenea del Castillo (24 000 km). Chaque véhicule est accompagné d’un dossier détaillé comprenant les caractéristiques techniques, une photo de la remise au joueur et des options de financement mensuel.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre chaîne Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs