PSG, Barça… Qui va gagner la Ligue des champions selon Opta ?

D’après les stats d’Opta, le PSG est plutôt en ballotage favorable pour la suite de la Ligue des champions.

Ils ne sont plus que huit dans la course et bientôt quatre, après les quarts de finale qui débutent demain mardi. Huit clubs pour un seul trophée que celui de la Ligue des champions 2025. Le Real Madrid, tenant du titre, reste dans le match. Mais il a un difficile quart de finale à livrer au club d’Arsenal et n’est donc pas conséquemment considéré comme le premier favori à sa propre succession.

C’est ce que révèle les prédictions statistiques du spécialiste Opta. Que le nouveau club de Kylian Mbappé a 12,2% de chance de remporter la Coupe aux Grandes oreilles, et déjà n’est-il tout simplement pas le favori de sa double opposition à livrer aux Gunners du coach espagnol Mikel Arteta.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 🏆 Who are the favourites to lift the 2024-25 UEFA Champions League trophy? We look at the current Opta supercomputer projections for UCL success. ⬇️ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 7, 2025

Vers une finale PSG – Barça ?

Arsenal a un (tout petit) peu plus d’une chance sur deux de s’inviter dans le dernier carré final, le Paris Saint-Germain en compte plus, avant d’affronter d’autres Anglais que ceux d’Aston Villa. Le PSG a quasiment trois quarts des chances de voir la demi-finale, un peu plus d’un tiers de se hisser en finale et 19,3% de gagner la compétition.

Et s’il doit s’inviter au rendez-vous final, alors croisera-t-il sûrement, d’après les prédictions d’Opta, le fer avec le FC Barcelone, puisque les deux équipes sont favorites du moment et qu’elles ne peuvent s’opposer qu’en finale de cette Ligue des champions.