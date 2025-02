PSG, LOSC. Ça rapporte combien un 1/4 de la Ligue des champions nouvelle formule ?

Au-delà de l’intérêt sportif, accéder aux quarts de finale est une opération financièrement avantageuse pour les clubs encore en lice en Ligue des champions.

Le tirage au sort est passé, il faut maintenant le digérer, avant de passer au vrai menu des réjouissances. Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions n’a pas été très clément avec les deux clubs français qui restent en lice à ce stade la compétition. Le Paris SG a hérité de Liverpool, vainqueur de la nouvelle poule unique, tandis que le LOSC Lille en découdra avec le Borussia Dortmund, finaliste de la dernière édition.

+18% la prime d’un quart en 2025 sur la saison précédente

La Ligue des champions, si elle est d’abord une aventure sportive exceptionnelle, étant la compétition de clubs la plus prestigieuse, est aussi une histoire d’argent. De gros sous. Plus encore avec la nouvelle grille de répartition de l’UEFA, augmenté en la circonstance. Un exemple l’illustre : la participation aux quarts de finale vaudra aux huit équipes qui les disputeront, une prime de 12,5 millions d’euros. Elle était de 10,6 millions d’euros une saison plus tôt.

Un nouveau versement reçu ce jour par le LOSC et le PSG

Déjà en se hissant aux huitièmes de finale, le PSG et le LOSC ont sécurisé un bonus de 11 millions d’euros, en plus du reste cumulé précédemment. Il était de 9,6 millions d’euros au précédent exercice. A ce stade, et sans compter lee nouveau pilier qui mixe le classement au coefficient et les droits TV qui vont encore significativement gonfler le total, le LOSC Lille a gagné 40,57 millions d’euros et le Paris SG, 36,17 millions. Ce vendredi 21 février, au jour du tirage, les deux clubs ont reçu une nouvelle part du versement de l’UEFA, respectivement 16,55 millions d’euros et 13,55 millions, ainsi que nous vous le révélions en exclu sur Sportune.