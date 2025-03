OL. Les salaires des Gones cette saison 2024-2025

L’Olympique Lyonnais devra peut-être se délester de quelques-uns de ses plus gros salaires au prochain marché des transferts.

L’Olympique Lyonnais traverse une période aussi délicate que cruciale. Si le club rhodanien retrouve quelques couleurs sur le rectangle vert, en coulisses il joue une autre partie au moins aussi importante que celle que livrent Paulo Fonseca et ses hommes. Car menacé d’une relégation administrative en fin de saison, le club doit impérativement assainir ses comptes, quitte à se séparer de ses joueurs les mieux rémunérés.

Moyennant quoi, l’OL a libéré du monde au mercato de l’hiver. Plusieurs de ses cadres s’en sont allés. Par cadre s’entend moins peut-être leur influence sportive que le poids de leur salaire. D’après l’enquête annuelle sur les salaires signée de L’Equipe, les cessions de joueurs de l’hiver représentent plus de 1,7 million d’euros d’économies mensuelles. Des sacrifices devenus nécessaires pour éviter le précipice financier.

Toujours le besoin d’économiser pour l’OL

Le cas Alexandre Lacazette est un autre exemple de cette mutation. Capitaine emblématique à 500 000 euros mensuels, il ne sera probablement pas conservé au terme de cet exercice. Il est le joueur le mieux payé cette saison 2024-2025 et dans le top 15 des plus grosses rémunérations en Ligue 1.

Une qualification en Ligue des Champions pourrait toutefois tout changer, dans la mesure où l’UEFA a corrigé sa formule (désormais à 36 clubs contre 32 précédemment), tout en augmentant significativement les primes de la compétition. Sans quoi, l’Olympique Lyonnais devra probablement solder, et ses plus gros salaires et ses meilleurs actifs jeunesses, à l’instar des convoités Rayan Cherki, Ernest Nuamah, ou Malick Fofana, qui représentent une manne providentielle sur le marché des transferts.

Les salaires des joueurs de l’OL cette saison 2024-2025

Alexandre Lacazette = 500 000 €/mois

Corentin. Tolisso = 450 000 €/mois

Nemanja Matic = 400 000 €/mois

Rayan Cherki = 330 000 €/mois

Moussa Niakhaté = 300 000 €/mois

Jordan Veretout = 300 000 €/mois

Georges Mikautadze = 280 000 €/mois

Ernest Nuamah = 250 000 €/mois

Nicolás Tagliafico = 250 000 €/mois

Thiago Almada = 250 000 €/mois