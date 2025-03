OM. Mbemba 1er, les joueurs de Ligue 1 qui se dévalorisent le plus cette saison

Forcément en ne jouant pas, Chancel Mbemba est le joueur qui perd le plus en valeur transfert en Ligue 1, depuis le début de la saison.

Le mercato est un monde impitoyable où les valorisations fluctuent au gré des performances et des situations contractuelles. Selon les dernières données de la plateforme spécialisée Transfermarkt, Chancel Mbemba trône au sommet d’un classement peu enviable : celui des joueurs de Ligue 1 qui ont vu leur valeur marchande s’effondrer cette saison.

Le défenseur central de l’Olympique de Marseille enregistre une dévalorisation spectaculaire de 80%, équivalant à une perte sèche de 12 millions d’euros. Désormais estimé à seulement 3 millions d’euros, l’international congolais paie au prix fort sa mise à l’écart totale par Roberto De Zerbi. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 30 ans n’a disputé aucune minute cette saison.

Bennacer et Luiz Felipe sont aussi dans le top 10

L’OM est triplement représenté dans ce classement peu flatteur avec Luiz Felipe (7e) et Ismaël Bennacer. La cote du défenseur italien perd 53,8% et 7 millions d’euros en valeur, quand celle du milieu défensif algérien chute de 15 millions d’euros et 50% sur le début de la saison. Bennacer est celui qui accuse la plus grosse chute en valeur.

Anthony Lopes devance désormais Alban Laffont

Jordan Veretout en est un autre qui a porté les couleurs de l’ Olympique de Marseille . Désormais membre de l’ Olympique Lyonnais , il perd 66,7% et 10 millions d’euros en valorisation, il est deuxième au classement, devant le Montpelliérain Teji Savanier (-66,7% et 6 M€).

Anthony Lopes, ancien gardien emblématique de l’Olympique Lyonnais aujourd’hui au FC Nantes, occupe la quatrième place avec une perte de 62,5% de sa valeur et l’ironie veut qu’il devance Alban Laffont (-5 millions et 55,6%) à qui il a pris la place dans les buts des Canaris.

Parmi les autres cas notables figurent Youssoufa Moukoko (OGC Nice), (Romain Faivre (Stade Brestois) et Igor Miladinovic (AS Saint-Etienne), tous ayant perdu plus de la moitié de leur valeur sur l’ensemble de cette saison 2024-2025.