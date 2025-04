Paris FC. Bahrain Victorious s’efface du maillot pour un sponsor solidaire

Face à Clermont, vendredi, les joueurs du Paris FC vont troquer leur sponsor habituel pour un plus solidaire.

Le Paris FC joue solidaire, pour son match contre Clermont-Ferrand ce vendredi. Les joueurs du club de la capitale évolueront exceptionnellement sans leur sponsor principal « Bahrain Victorious » sur leur tunique, remplacé pour l’occasion par le logo de Wings for Life, une fondation dédiée à la recherche sur les lésions de la moelle épinière.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « 1Match/1Cause » développé par le club francilien pour soutenir diverses œuvres caritatives. Le timing n’est pas anodin puisque la 12e édition de la Wings for Life World Run, plus grande course caritative mondiale, se tiendra le 4 mai prochain.

Red Bull est un nouvel actionnaire du PFC

« Red Bull est partenaire du Club Majeur depuis janvier 2025 [NDLR, la marque autrichienne de boisson est entrée dans le capital du club francilien], c’est pourquoi nous avons intégré Wings for Life à notre programme caritatif« , explique par communiqué Pierre Ferracci, président du Paris FC, saluant au passage la complicité de Bahrain Victorious, qui a accepté de céder sa place sur le maillot pour cette rencontre.

Le club de Ligue 2 ne se contente pas de cette visibilité ponctuelle et invite ses supporters à former une équipe virtuelle pour participer à cette course atypique, sans ligne d’arrivée traditionnelle. Une « voiture balai virtuelle » poursuit en effet les participants après 30 minutes de course, permettant à chacun, selon son niveau, de devenir finisher.