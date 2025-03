Girondins de Bordeaux. TV, billetterie, sponsors… Détails d’une saison 2024 à 55 M€ de pertes [OFFICIEL]

Des chiffres qui éclairent sur la chute du FCGB.

Eclairé par les chiffres officiels de la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), la banqueroute des Girondins de Bordeaux s’explique. Au 30 juin 2024, le club au scapulaire a perdu 55,396 millions d’euros net, c’est un peu flatteur record à l’échelle du championnat de France de Ligue 2.

Parce qu’autant une saison auparavant, le FCGB avait pu compenser les pertes grâce aux cessions de joueurs sur le marché des transferts et à l’apport de l’actionnaire, autant la saison dernière, le gouffre était trop profond pour être comblé par Gérard Lopez. En conséquence de quoi, les Girondins de Bordeaux ont plongé dans le monde du football amateur. Contraints de se restructurer de A à Z.

Le club le plus dépensier de l’histoire de la Ligue 2

Un chiffre illustre parfaitement la situation précaire dans le club s’est mis le club : 178%, comme le poids de la masse salariale chargée (à 38,457 millions d’euros), sur le total du chiffre d’affaires généré, hors opérations de trading (21,560 millions d’euros). Des revenus qui, de surcroît, ont baissé sur un an (-34%), quand dans le même temps, les charges se sont maintenues (72,394 M€ en 2024 contre 77,196 M€ un an plus tôt).

Privé de ressources et de fonds propres, le FCGB a courbé l’échine. Ses recettes n’ont pas suffi, elles étaient de 5,756 millions pour ce qui concerne les droits TV, 4,502 millions le sponsoring, 4,353 la billetterie et 6,949 millions le reste des produits. A l’échelle de la Ligue 2, les Girondins ont pourtant généré de hauts revenus, seuls les promus AS Saint-Etienne, AJ Auxerre et Angers SCO et avec eux l’ESTAC Troyes ont fait mieux. Mais aucun n’a autant dépensé sur les douze mois écoulés. La suite, on la connait désormais…