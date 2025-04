Primes de Liège-Bastogne-Liège 2025, combien gagne le vainqueur ?

Remco Evenepoel privera-t-il Pogacar d’une troisième doyenne à son palmarès ?

Au jour de Liège-Bastogne-Liège 2025, la Doyenne des classiques cyclistes qui se déroule ce dimanche 27 avril, focus sur la dotation financière de cette quatrième course Monument de la saison 2025. Un événement où Tadej Pogacar fait figure de grand favori pour décrocher son neuvième Monument en carrière.

L’organisation de Liège-Bastogne-Liège a prévu une dotation totale de 50 000 euros qui sera répartie entre les 20 premiers coureurs à franchir la ligne d’arrivée. Le vainqueur empochera 20 000 euros, soit 40% de l’enveloppe globale, témoignant de l’importance accordée à la victoire finale dans cette épreuve prestigieuse.

Le deuxième recevra 10 000 euros, tandis que le troisième du podium touchera 5 000 euros. Les primes décroissent ensuite rapidement : 2 500 euros pour le quatrième, 2 000 euros pour le cinquième, puis 1 500 euros pour les sixième et septième places. Les huitième et neuvième se verront attribuer 1 000 euros chacun, tandis que les coureurs classés de la dixième à la vingtième position recevront tous 500 euros.

Tadej Pogcar pour (re)doubler Van der Poel au nombre de Monuments ?

Parmi les prétendants à cette prime substantielle, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) apparaît comme le grandissime favori. Le Slovène, qui pourrait distancer le leader de la formation Alpecin-Deceuninck, Mathieu van der Poel (absent de l’épreuve), au nombre de Monuments remportés, devra néanmoins se méfier de plusieurs concurrents de taille.

Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step), double vainqueur de l’épreuve, semble être le plus à même de contester la suprématie de Pogacar. Le Belge a démontré lors de l’Amstel Gold Race qu’il pouvait rivaliser avec le leader d’UAE Team Emirates. D’autres coureurs comme le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), récent vainqueur de l’Amstel Gold Race, le Britannique Tom Pidcock (INEOS Grenadiers), qui monte en puissance depuis les Strade Bianche, ou encore le Français Kevin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), deuxième de la Flèche Wallonne, pourraient également créer la surprise sur les routes ardennaises et prétendre à la plus haute marche du podium et ses 20 000 euros de récompense.

Cette prime dépasse celle gagnée mercredi par le vainqueur de la Flèche Wallonne, mais elle demeure en de-deçà du succès sur le Paris-Roubaix qu’Amaury Sport Organisation gère, au même titre que ce Liège-Bastogne-Liège 2025.

Les primes de Liège-Bastogne-Liège 2025

1er = 20 000 €

2e = 10 000 €

3e = 5 000 €

4e = 2 500 €

5e = 2 000 €

6e = 1 500 €

7e = 1 500 €

8e = 1 000 €

9e = 1 000 €

10e = 500 €

11e = 500 €

12e = 500 €

13e = 500 €

14e = 500 €

15e = 500 €

16e = 500 €

17e = 500 €

18e = 500 €

19e = 500 €

20e = 500 €