Primes de Paris-Roubaix 2025, combien gagne le vainqueur ?

Tadej Pogacar sera l’une des grandes attractions de Paris-Roubaix 2025.

Ce dimanche 12 avril, les coureurs s’élancent sur les pavés mythiques de l’Enfer du Nord, à l’occasion de la 123e édition de Paris-Roubaix. Cette course, l’une des plus prestigieuses du calendrier, offrira non seulement une gloire éternelle à son vainqueur, mais également une belle récompense financière.

Le montant total des primes cette année est fixé à 91 000 €, et il sera distribué entre les 20 premiers coureurs qui franchiront la ligne d’arrivée. C’est bien sûr le premier d’entre eux qui recevra la plus grosse part du gâteau, avec un chèque de 30 000 €, une somme bien méritée après avoir survécu aux 55 kilomètres de pavés qui jalonnent le parcours.

Des primes pour les 20 premiers à l’arrivée

Les places suivantes ne sont pas en reste, puisqu’un solide gain attend le deuxième au classement, avec 22 000 €, tandis que le troisième touchera 15 000 € pour ses efforts. Les places de 4 à 10 restent également très lucratives, avec des primes allant de 7 500 € à 1 100 €.

Pour les coureurs qui termineront entre la 11e et la 20e position, bien que les montants diminuent, ils ne sont pas insignifiants, allant de 1 000 € pour la 11e place à 500 € pour les 16e à 20e. Côté engagés, il faut évidemment relever la présence de Tadej Pogcar qui va tenter d’accrocher ce Paris-Roubaix 2025 à son incroyable palmarès personnel.

Les primes de Paris-Roubaix 2025

1er = 30 000 €

2e = 22 000 €

3e = 15 000 €

4e = 7 500 €

5e = 3 200 €

6e = 1 700 €

7e = 1 500 €

8e = 1 300 €

9e = 1 200 €

10e = 1 100 €

11e = 1 000 €

12e = 900 €

13e = 800 €

14e = 700 €

15e = 600 €

16e = 500 €

17e = 500 €

18e = 500 €

19e = 500 €

20e = 500 €