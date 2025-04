RC Lens. Florian Sotoca prolonge une collaboration décennale

Nouveau contrat pour Florian Sotoca.

Il est moins question dans son cas, de transfert à venir, que d’une possible prolongation de contrat. Peut-être un dernier en carrière. Encore que dans le football, tout peut toujours arriver. Néanmoins et quelle que soit la configuration des choses, Florian Sotoca pourra compter sur le soutien à ses côtés de l’agence One Team Football.

Prolongé par l’agence One Team Football

L’attaquant du RC Lens est quelqu’un de fidèle à en juger par ses six saisons passées avec le RC Lens et dans le cas ici évoqué, une décennie, depuis 2015, de collaboration avec ses représentants extra-football. Une décennie et plus désormais puisque Florian Sotoca a prolongé le bail, sans que l’on ne sache précisément pour combien de temps.

Prolongé en 2023, Florian Sotoca est lié au Racing jusqu’au terme de la saison prochaine. Outre l’attaquant de 34 ans, One Team Football accompagne Adrien Thomasson et Ruben Aguilar dans le même club lensois.