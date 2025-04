OM – Stade Brestois. Prédictions du match selon les bookmakers

L’OM part en favori du match contre Brest, ce dimanche en soirée.

À l’occasion de la 31e journée de Ligue 1 ce dimanche en soirée, l’Olympique de Marseille, solide dauphin du championnat, accueille le Stade Brestois, surprenant 9e au classement. Un duel que les opérateurs sportifs voient largement à l’avantage des Phocéens.

Les bookmakers n’y vont pas par quatre chemins : avec une cote de 1,41 et une probabilité implicite de 88%, l’OM est annoncé comme l’immense favori de cette rencontre au Vélodrome. Le match nul apparaît comme un scénario peu probable (cote de 5,05, soit 7% de chances), tandis qu’une victoire brestoise relèverait de l’exploit avec une cote de 7,00.

Dans le détail des scores exacts, les opérateurs anticipent une rencontre maîtrisée par les Olympiens. Le 2-0 en faveur de l’OM est le score le plus probable avec une cote de 6,90, suivi par le 3-0 (8,80) et le 1-0 (8,00). Ces trois scénarios privilégiés suggèrent une victoire marseillaise sans encaisser de but. Pour les amateurs de match nul, le 1-1 est proposé à 8,50, devant le 2-2 à 15,80 et le 0-0 à 17,50. Côté brestois, le 0-1 est coté à 19,80, le 1-2 à 18,80, tandis qu’un 0-2 paraît hautement improbable avec une cote de 45.

L’OM dominateur et Greenwood buteur

Dans le secteur offensif marseillais, Mason Greenwood est désigné comme le principal danger avec une cote buteur de 2,00. L’Anglais devance légèrement ses coéquipiers Faris Moumbagna (2,52) et Amine Gouiri (2,55) dans cette hiérarchie établie par les bookmakers. Du côté du Stade Brestois, Saliou Diop est considéré comme la principale menace offensive avec une cote de 4,25, juste devant Ludovic Ajorque (4,35) et Abdallah Sima (4,50). Les trois attaquants finistériens disposent toutefois de cotes relativement élevées, signe que les opérateurs ne croient guère à leur capacité à tromper la vigilance de la défense olympienne.

Au rayon des passes décisives, Mason Greenwood et Amine Gouiri sont attendus dans ce registre (cote de 3,92 chacun), alors que pour Brest, Ludovic Ajorque (8,80) et Abdallah Sima (11,80) pourraient se muer en passeurs.

Tous ces chiffres dessinent les contours d’une rencontre que l’OM devrait logiquement remporter, probablement sur un score de 2-0, avec Mason Greenwood dans un rôle décisif. Aux Brestois de déjouer ces pronostics pour créer la surprise au Vélodrome.