OM. 470 M€ de pertes cumulées par Frank McCourt avec l’OM

Franck McCourt a perdu beaucoup d’argent depuis qu’il a repris l’OM.

Le demi-milliard d’euros net de déficit devrait être franchi au 30 juin prochain. C’est ce qui se devine à la lecture des informations révélées ce samedi par le journal L’Equipe, qui anticipe de nouvelles pertes pour l’Olympique de Marseille, à hauteur de 80 millions d’euros, au terme de cet exercice 2024-2025. Peut-être moins, en fonction des opérations menées sur le marché des transferts.

Reste que depuis que Frank McCourt a repris l’OM des mains de Margarita Louis-Dreyfus, en octobre 2016 et moyennant 45 millions d’euros estimés, l’homme d’affaire américain a toujours perdu de l’argent. Un déficit devenu chronique, saison, après saison, après saison…

Plus de 180 M€ de pertes au cumul des exercices 2019 et 2020

Sur la période 2016 à 2024, au dernier bilan comptable officiellement révélé par la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), les pertes se cumulent ainsi à 469,443 millions, d’après nos observations à Sportune. Cela équivaut à huit exercices comptables, soit une moyenne de 58,68 millions d’euros net par an.

Les deux bilans de 2019 et 2020 (lequel était particulier avec la crise de la Covid, l’arrêt prématuré du championnat et les stades vides) ont été les plus déficitaires, à hauteur respectivement de 91,418 millions et 97,843 millions. Et si des progrès se faisaient sentir ces dernières saisons (pertes réduites de plus de moitié en 2022 sur 2021 et encore de plus de moitié en 2023 sur 2022), l’exercice 2024 a marqué une nouvelle hausse à presque 40 millions net de pertes. Qui pourraient donc doubler au terme de la saison en cours. Et ainsi cumuler la note totale à plus ou moins 550 million d’euros de pertes sèches.

Seul le Paris SG a perdu plus d’argent sur la même période, en championnat de Ligue 1.