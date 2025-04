Jules Koundé. L’évolution de son salaire en carrière

D’un coup de pétard gagnant dans le money time, Jules Koundé a offert la Coupe du Roi à son Barça.

Héros du week-end en Espagne, Jules Koundé a jailli de la boîte dans les derniers instants du Clasico FC Barcelone – Real Madrid, pour offrir au finish un nouveau sacre en Coupe du Roi à son Barça (victoire 3-2). A 26 ans, le défenseur international français est au prime de sa carrière et sûrement n’a-t-il pas encore fini d’exprimer tout son énorme potentiel.

Il se dit qu’Arsenal le voudrait et en ce cas, le Parisien de naissance élèverait-il encore son salaire en club dans des sphères qui le situeraient alors dans le top 10 des mieux au monde à son poste. Déjà approche-t-il le podium des plus hautes rémunérations dans le vestiaire du collectif blaugrana, avec un salaire de base estimé au million d’euros brut par mois.

Un salaire évolutif avec le FC Barcelone

Le Barça a mis le paquet pour le recruter en 2022 en provenance du FC Séville avec un contrat sur cinq ans et une clause libératoire fixée au milliard d’euros. A cette occasion, il a multiplié par 4 et demi ses émoluments, et avant cela par deux et demi, quand il a quitté les Girondins de Bordeaux qui l’ont formé pour la capitale andalouse.

Avec le FC Barcelone, l’homme le plus stylé du football a toutefois signé un contrat à salaire évolutif, à presque 9,5 millions brut la première saison et 12 millions annuels depuis. Il a également perçu à son transfert chez les Blaugrana, une prime à la signature estimée à 2 millions d’euros.

L’évolution du salaire de Jules Koundé en carrière