Real Madrid. Rüdiger vers une amende record ?

Antonio Rüdiger est dans la tourmente pour son comportement. Qui n’est malheureusement pas une première.

Antonio Rüdiger pourrait faire face à une sanction financière sans précédent suite à son comportement lors de la finale de la Coupe du Roi perdue par le Real Madrid face au FC Barcelone (2-3) samedi 26 avril. Le défenseur allemand a été expulsé dans les dernières minutes de la prolongation pour avoir lancé ce qui semblait être une bouteille d’eau ou une poche de glace en direction de l’arbitre Ricardo de Burgos.

Cette nouvelle incartade intervient alors que le joueur madrilène est déjà sous le coup d’une sanction disciplinaire en Ligue des Champions. En effet, il y a quelques semaines, Rüdiger avait écopé d’une amende de 40 000 euros pour « violation des règles fondamentales de bonne conduite » suite à sa célébration jugée irrespectueuse lors de la qualification du Real Madrid face à l’Atlético Madrid en C1. Cette précédente sanction était assortie d’une suspension d’un match avec sursis soumise à une période probatoire d’un an.

Selon le code disciplinaire de la Fédération Royale Espagnole de Football (RFEF), le comportement du défenseur allemand lors de la finale de la Coupe du Roi pourrait être qualifié d' »incitation à la violence ». Pour ce type d’infractions, les sanctions peuvent atteindre jusqu’à 90 000 euros d’amende. Le joueur pourrait également être suspendu pour plusieurs rencontres de championnat, ce qui serait un coup dur pour le Real Madrid en pleine bataille pour le titre.

Rüdiger est en récidive quelques semaines après la C1

L’incident s’est produit dans un contexte particulièrement tendu entre le Real Madrid et les instances arbitrales espagnoles. Le club merengue avait exercé une pression significative sur l’arbitrage avant la finale, notamment via des communiqués officiels et son absence à la conférence de presse d’avant-match. La défaite face au rival barcelonais (2-3 après prolongation) a finalement fait déborder le vase, Rüdiger perdant son sang-froid à la 119e minute alors que son équipe était menée et cherchait désespérément l’égalisation.

Cette nouvelle affaire s’ajoute aux difficultés actuelles du Real Madrid, déjà éliminé de la Ligue des Champions par Arsenal et désormais relégué à quatre points du FC Barcelone en Liga à cinq journées de la fin du championnat.