Stade Rennais. Avec With Barry, le SRFC franchit le seuil du million

Le Stade Rennais nouveau millionnaire sur TikTok.

Le Stade Rennais vient de dépasser le cap symbolique du million d’abonnés sur son compte TikTok, moins de cinq mois après avoir confié sa gestion à With Barry, annonce l’agence rennaise en ce début de semaine.

Cette collaboration, débutée en novembre dernier, a permis au club d’attirer près de 200 000 nouveaux followers sur la plateforme préférée des jeunes générations. Un succès qui repose sur une stratégie de contenus ciblés, associant créativité et authenticité, tout en respectant l’identité du club.

Le huitième club de Ligue 1 millionnaire sur Tiktok

Les chiffres résument la stratégie mise en place : 33 millions de vues et 4 millions d’interactions générées en quelques mois seulement. Pour y parvenir, la ligne éditoriale a été spécifiquement adaptée aux codes de TikTok et réalisée à « quatre mains », entre l’agence indépendante d’un côté et les équipes éditoriales internes du SRFC, de l’autre.

L’agence nourrit l’ambition de « faire du Stade Rennais une référence sur le réseau dans l’univers sportif français ». Le club breton est devenu le huitième club de la Ligue 1 à franchir ce seuil du million d’abonnes sur TikTok après (et pas nécessairement dans cet ordre), le PSG, l’OM, l’OL, l’AS Monaco, le LOSC, l’OGC Nice et le RC Lens