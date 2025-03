Stade Rennais. Ce que rapporte financièrement au SRFC un match au Roazhon Park

Le Stade Rennais pourrait agrandir son stade pour générer plus de revenus de la billetterie.

Le Stade Rennais songe à pousser les murs. C’est ce que révèle Ouest France, dans un entretien avec Alban Gréget le président du conseil d’administration du Stade Rennais, que le SRFC envisage une extension de son stade, le Roazhon Park.

« Le projet étudié, c’est le projet de rénovation et d’extension du Roazhon Park », détaille-t-il. « Nous avons regardé avec la mairie les données pour l’instant techniques. Après, il y a d’autres enjeux qui vont être du registre juridique et financier, qui n’ont pas encore été ni abordés, ni tranchés. Donc pour l’instant, le projet en est là. »

1,1 M€ de recettes en moyenne par rencontre

D’une capacité commerciale officielle de 29 194 places, l’écrin du club breton pourrait à l’avenir approcher les 40 000 spectateurs par match. Qui dit enceinte agrandie dit forcément revenus supplémentaires tirés de la billetterie. En l’espèce, d’après des données communiquées par l’UEFA, chaque prestation des les Rouges et Noirs à domicile rapporte l’équivalent de 1,1 millions d’euros. C’est une moyenne, sachant que les chiffres diffèrent selon la nature de la compétition et le pédigrée de l’adversaire.

Rennes est dans la même tranche que la Lazio, le Betis ou Wolverhampton. Il est à l’échelle du Vieux continent, le 45e à la plus forte moyenne de revenus générés à la ligne dite « match day ». En Ligue 1, il n’est devancé que Paris SG, de l’Olympique de Marseille, de l’Olympique Lyonnais et du RC Lens. Il fait notamment mieux que le LOSC Lille qui évolue dans un stade plus grand.