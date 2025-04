ASSE, FC Nantes… Qui descendra en Ligue 2 selon les bookmakers ?

La course au maintien fait rage dans le bas du tableau de la Ligue 1.

Il reste sept journées à disputer en Ligue 1 et toutes les options restent ouvertes, à part que le titre va échoir une fois de plus au Paris Saint-Germain. Sinon, le match est serré, tant pour la lutte au podium final qu’à l’arrière du classement, entre les équipes qui jouent leur survie dans l’élite. Quoique là encore, une place semble promise au Montpellier HSC.

C’est ce qu’estiment les bookmakers qui s’intéressent au marché du maintien. Sur le marché di t de la « relégation », le collectif héraultais n’est même plus proposé. Cela suppose donc qu’il ne reste qu’une place et demi à éviter. Et demi, car la 17e est synonyme de barrage face à une formation de l’échelon inférieur.

L’ASSE en ballotage le plus défavorable

Cinq clubs sont véritablement plus concernés par ce marché de la relégation, ce mardi, après la 27e journée, l’AS Saint-Etienne est en ballotage le plus défavorable. Les bookmakers lui attribuent une cote de 1,6 contre un. Les Verts sont en balance avec Le Havre, coté à 1,8, tandis que les autres équipes inspirent un peu plus de confiance ; la cote est de 4 pour le Stade de Reims et 5 pour Angers et le FC Nantes.

Au classement sportif, Montpellier est dernier avec 15 points, le club de la Paillade est devancé de l’ASSE (20 points), du HAC (24), de Reims (26) et d’Angers et Nantes (27 points chacun).