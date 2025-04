PSG – Aston Villa. Les 3/4 des Français voient le PSG se qualifier

Les Français croient dur comme fer que le PSG va se qualifier en Ligue des champions, aux dépens d’Aston Villa.

À quelques jours du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa, l’optimisme est de mise parmi les supporters français. Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 75% des amateurs de football hexagonaux estiment que le club parisien se qualifiera pour les demi-finales de la compétition, confirmant une confiance presque sans faille envers l’équipe de Luis Enrique.

Cette assurance collective se traduit également dans les pronostics pour le match aller : 67% des passionnés de football prévoient une victoire parisienne mercredi soir face au club anglais, 7ème de Premier League, considéré comme un adversaire à la portée des champions de France.

Ousmane Dembélé le nouveau chouchou

L’euphorie actuelle s’explique par les performances remarquables du PSG depuis le début de l’année 2025. Une majorité d’amateurs de football (61%) estime que cette équipe est la plus forte de l’ère QSI et pourrait même remporter la Ligue des Champions cette saison. Plus impressionnant encore, 72% d’entre eux pensent que Paris terminera la saison invaincu en Ligue 1, rejoignant ainsi le cercle très fermé des « invincibles » du football européen.

Ousmane Dembélé, auteur de 25 buts depuis janvier, s’est imposé comme le nouveau chouchou du public. Il est désigné joueur préféré par 47% des Français et 54% des amateurs de football, loin devant Lucas Hernandez et la révélation Désiré Doué qui complètent le podium.

Seul bémol dans ce tableau idyllique : l’image institutionnelle du club a légèrement souffert après la diffusion fin mars d’un « Complément d’enquête » consacré aux « hors-jeu du PSG ». La cote de popularité du club a reculé de 5 points, tant chez les Français (41% d’opinions favorables) que chez les amateurs de football (62%).