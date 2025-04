Cristiano Ronaldo fait son cinéma

Cristiano Ronaldo investit l’industrie cinématographique

Cristiano Ronaldo élargit encore un peu plus le portefeuille de ses activités, dans le domaine de l’industrie cinématographique. La star portugaise vient de créer sa propre société de production en partenariat avec Matthew Vaughn, le réalisateur britannique connu notamment pour la saga à succès « Kingsman ».

Associé au producteur de Kingsman

Baptisée UR-Marv, cette nouvelle entreprise se concentrera sur la production de contenus sportifs et le storytelling. Selon un communiqué officiel, la collaboration entre le footballeur et le cinéaste a déjà porté ses fruits avec deux premiers films financés et produits, tandis qu’un troisième projet est actuellement en développement.

« Cristiano a créé sur le terrain des histoires que je n’aurais jamais pu écrire. J’espère créer des films innovants à ses côtés », a déclaré Matthew Vaughn. Des informations complémentaires concernant ces projets devraient être dévoilées dans les semaines à venir.